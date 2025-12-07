Marché de Noël Coulouvray-Boisbenâtre
Marché de Noël Coulouvray-Boisbenâtre dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Coulouvray-Boisbenâtre Manche
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Vente de créations, de boissons et de gâteaux.
Chorale des élèves de l’école l’après-midi. .
Salle des fêtes Coulouvray-Boisbenâtre 50670 Manche Normandie +33 9 67 10 81 13
English : Marché de Noël
