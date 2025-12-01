Marché de Noël Place Jean Marais Cour-Maugis sur Huisne

Marché de Noël Place Jean Marais Cour-Maugis sur Huisne dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël

Place Jean Marais Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Marché de Noël Place Jean Marais à Boissy-Maugis organisé par le comité des fêtes de Boissy-Maugis.   .

Place Jean Marais Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie  

