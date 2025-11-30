Marché de Noël Courchapon

Marché de Noël Courchapon dimanche 30 novembre 2025.

Salle polyvalente Courchapon Doubs

Gratuit
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

En attendant Noël, l’association ACDC de Courchapon vous invite à son marché de Noël.   .

Salle polyvalente Courchapon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 93 92  acdc25170@gmail.com

