Marché de Noël Courchapon
Marché de Noël Courchapon dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Courchapon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
En attendant Noël, l’association ACDC de Courchapon vous invite à son marché de Noël. .
Salle polyvalente Courchapon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 93 92 acdc25170@gmail.com
