MARCHE DE NOËL le bourg Courcoury
le bourg 15B rue de la Liberté Courcoury Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
marché de Noël
le bourg 15B rue de la Liberté Courcoury 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 18 23 mairie@courcoury.fr
English :
christmas market
German :
weihnachtsmarkt
Italiano :
mercatino di Natale
Espanol :
mercado navideño
