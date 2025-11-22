Marché de Noël Courgains
Marché de Noël Courgains samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’église Courgains Sarthe
Stand de créateurs, artisans, producteurs.
Arrivée du Père Noël à partir de 17h.
Vin chaud, crêpes, gaufres, chocolat chaud, bière.
Organisé par l’association de ping-pong. .
Place de l’église Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
