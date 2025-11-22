Marché de Noël

Place de l’église Courgains Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Stand de créateurs, artisans, producteurs.

Arrivée du Père Noël à partir de 17h.

Vin chaud, crêpes, gaufres, chocolat chaud, bière.

Organisé par l’association de ping-pong. .

Place de l’église Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Courgains a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Maine Saosnois