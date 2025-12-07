Marché de Noël Courpignac
Marché de Noël Courpignac dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
le bourg Courpignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël
.
le bourg Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 23 11 95 ape.ri4ac@yahoo.fr
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Courpignac a été mis à jour le 2025-10-15 par Offices de Tourisme de Jonzac