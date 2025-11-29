Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Cours-de-Pile samedi 29 novembre 2025.

Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-29
Au programme
De nombreux exposants
Maquilleuse pour enfants , Manèges
Photo gratuite et instantanée avec le Père Noël et son traîneau

Gourmandises sur place
Crêpes, marrons grillés, paninis au Nutella
Chocolat chaud, bière de Noël, vin chaud

Repas sur réservation

Samedi midi
Potage Rougail saucisse Fromage Dessert- Vin compris

Dimanche midi
Potage Lasagnes Fromage Desserts Vin compris

Réservation possible jusqu’au 24 novembre   .

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 60 20 99 

