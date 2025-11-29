Marché de Noël

Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Au programme

De nombreux exposants

Maquilleuse pour enfants , Manèges

Photo gratuite et instantanée avec le Père Noël et son traîneau

Gourmandises sur place

Crêpes, marrons grillés, paninis au Nutella

Chocolat chaud, bière de Noël, vin chaud

Repas sur réservation

Samedi midi

Potage Rougail saucisse Fromage Dessert- Vin compris

Dimanche midi

Potage Lasagnes Fromage Desserts Vin compris

Réservation possible jusqu’au 24 novembre .

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 60 20 99

