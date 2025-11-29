Marché de Noël Cours-de-Pile
Marché de Noël Cours-de-Pile samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Au programme
De nombreux exposants
Maquilleuse pour enfants , Manèges
Photo gratuite et instantanée avec le Père Noël et son traîneau
Gourmandises sur place
Crêpes, marrons grillés, paninis au Nutella
Chocolat chaud, bière de Noël, vin chaud
Repas sur réservation
Samedi midi
Potage Rougail saucisse Fromage Dessert- Vin compris
Dimanche midi
Potage Lasagnes Fromage Desserts Vin compris
Réservation possible jusqu’au 24 novembre .
Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 60 20 99
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Cours-de-Pile a été mis à jour le 2025-11-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides