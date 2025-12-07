Marché de Noël Rue de la Bèze Courson-les-Carrières

Marché de Noël

Rue de la Bèze Gymnase Courson-les-Carrières Yonne

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Animations toutes la journée, balade à dos d’ânes, tombola, maquillage, visite du Père Noël, buvette et restauration, feu d’artifice à 18h. .

Rue de la Bèze Gymnase Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté coursonenfetes.89560@gmail.com

