Marché de Noël Rue de la Bèze Courson-les-Carrières
Marché de Noël Rue de la Bèze Courson-les-Carrières dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue de la Bèze Gymnase Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Animations toutes la journée, balade à dos d’ânes, tombola, maquillage, visite du Père Noël, buvette et restauration, feu d’artifice à 18h. .
Rue de la Bèze Gymnase Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté coursonenfetes.89560@gmail.com
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2025-11-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !