Marché de Noël Salle Robert Chaboudé Courtisols

Marché de Noël

Salle Robert Chaboudé 5 rue Jean de la Fontaine Courtisols Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Tout public

Marché de producteurs et artisans

A 10h30 et 15h30 Visite du Père Noël

A 12h30 et 14h30 Concert animé par le groupe Sweet

De 11h30 à 14h Repas chaud et fermier sur place Bar à huitres

Vin chaud, bière, champagne et gourmandises toute la journée .

Salle Robert Chaboudé 5 rue Jean de la Fontaine Courtisols 51460 Marne Grand Est courtimarche@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Courtisols a été mis à jour le 2025-11-27 par Agence de Développement Touristique de la Marne