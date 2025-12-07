Marché de Noël Salle Robert Chaboudé Courtisols
Marché de Noël Salle Robert Chaboudé Courtisols dimanche 7 décembre 2025.
Salle Robert Chaboudé 5 rue Jean de la Fontaine Courtisols Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Tout public
Marché de producteurs et artisans
A 10h30 et 15h30 Visite du Père Noël
A 12h30 et 14h30 Concert animé par le groupe Sweet
De 11h30 à 14h Repas chaud et fermier sur place Bar à huitres
Vin chaud, bière, champagne et gourmandises toute la journée .
Salle Robert Chaboudé 5 rue Jean de la Fontaine Courtisols 51460 Marne Grand Est courtimarche@gmail.com
