Marché de Noël Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges

Marché de Noël

Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Divers produits du terroir, bijoux, bien-être animal etc..

Tombola de Noël.

Entrée gratuite.Tout public

+33 7 67 10 79 33

English :

Various local products, jewelry, animal welfare, etc.

Christmas raffle.

Free admission.

German :

Verschiedene regionale Produkte, Schmuck, Tierschutz etc.

Weihnachtstombola.

Freier Eintritt.

Italiano :

Vari prodotti locali, gioielli, benessere degli animali, ecc.

Tombola di Natale.

Ingresso libero.

Espanol :

Diversos productos locales, joyería, bienestar animal, etc.

Tómbola de Navidad.

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2025-10-15 par OT SUD MEUSE