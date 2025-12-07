Marché de Noël Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges
Marché de Noël Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Divers produits du terroir, bijoux, bien-être animal etc..
Tombola de Noël.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 7 67 10 79 33
English :
Various local products, jewelry, animal welfare, etc.
Christmas raffle.
Free admission.
German :
Verschiedene regionale Produkte, Schmuck, Tierschutz etc.
Weihnachtstombola.
Freier Eintritt.
Italiano :
Vari prodotti locali, gioielli, benessere degli animali, ecc.
Tombola di Natale.
Ingresso libero.
Espanol :
Diversos productos locales, joyería, bienestar animal, etc.
Tómbola de Navidad.
Entrada gratuita.
L’événement Marché de Noël Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2025-10-15 par OT SUD MEUSE