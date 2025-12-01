Marché de Noël Coutances
Marché de Noël Coutances samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Saint-Nicolas Coutances Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-13
Faites le plein d’idées cadeaux lors du marché de Noël ! Profitez de ces instants magiques au milieu des lumières de Noël où de nombreux exposants, créateurs et artisans d’art vous attendent. .
Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 58
