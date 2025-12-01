Marché de Noël

Place Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Faites le plein d’idées cadeaux lors du marché de Noël ! Profitez de ces instants magiques au milieu des lumières de Noël où de nombreux exposants, créateurs et artisans d’art vous attendent. .

Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 58

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Coutances a été mis à jour le 2025-11-19 par Coutances Tourisme