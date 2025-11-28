Marché de Noël Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze
Marché de Noël
Salle des fêtes de Coutansouze Mairie de Coutansouze Coutansouze Allier
Début : 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Marché de producteurs et artisans, venue du Père Noël et à 19h Chorale de Coutansouze.
Salle des fêtes de Coutansouze Mairie de Coutansouze Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com
English :
Farmers’ and craftsmen’s market, Santa Claus and 7pm Coutansouze choir.
German :
Markt mit Erzeugern und Handwerkern, Besuch des Weihnachtsmanns und um 19 Uhr Chorale de Coutansouze.
Italiano :
Mercatino degli agricoltori e degli artigiani, Babbo Natale e coro Coutansouze alle 19.00.
Espanol :
Mercado de agricultores y artesanos, Papá Noel y coro Coutansouze a las 19.00 h.
