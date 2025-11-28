Marché de Noël Salle des fêtes de Coutansouze Coutansouze

Marché de Noël

Salle des fêtes de Coutansouze Mairie de Coutansouze Coutansouze Allier

Date : 

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Marché de producteurs et artisans, venue du Père Noël et à 19h Chorale de Coutansouze.

Salle des fêtes de Coutansouze Mairie de Coutansouze Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 98 87 dbainville919@aol.com

English :

Farmers’ and craftsmen’s market, Santa Claus and 7pm Coutansouze choir.

German :

Markt mit Erzeugern und Handwerkern, Besuch des Weihnachtsmanns und um 19 Uhr Chorale de Coutansouze.

Italiano :

Mercatino degli agricoltori e degli artigiani, Babbo Natale e coro Coutansouze alle 19.00.

Espanol :

Mercado de agricultores y artesanos, Papá Noel y coro Coutansouze a las 19.00 h.

L’événement Marché de Noël Coutansouze a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Val de Sioule