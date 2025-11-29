Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains
Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël couvert
place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
De nombreux artisans y tiennent des stands, pour vendre leurs produits et créations.
.
place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01
English :
Numerous artisans set up stalls to sell their products and creations.
German :
Viele Kunsthandwerker haben hier Stände, an denen sie ihre Produkte und Kreationen verkaufen.
Italiano :
Numerosi artigiani hanno allestito bancarelle con i loro prodotti e le loro creazioni.
Espanol :
Numerosos artesanos han instalado puestos en los que venden sus productos y creaciones.
L’événement Marché de Noël couvert La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes