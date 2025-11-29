Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains

Marché de Noël couvert place de la République La Brée-les-Bains samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël couvert

place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

De nombreux artisans y tiennent des stands, pour vendre leurs produits et créations.

.

place de la République Salle Maurice Morandeau La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01

English :

Numerous artisans set up stalls to sell their products and creations.

German :

Viele Kunsthandwerker haben hier Stände, an denen sie ihre Produkte und Kreationen verkaufen.

Italiano :

Numerosi artigiani hanno allestito bancarelle con i loro prodotti e le loro creazioni.

Espanol :

Numerosos artesanos han instalado puestos en los que venden sus productos y creaciones.

L’événement Marché de Noël couvert La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes