Marché de noel

Grande rue Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

L’association Cozes professionnel organise le marché de noël sous les Halles de Cozes

Vous y découvrirez de nombreux exposants.

Grande rue Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cozes.professionnels@gmail.com

English :

The Cozes professionnel association organizes the Christmas market under the Halles de Cozes

You’ll discover many exhibitors.

German :

Der Verein Cozes professionnel organisiert den Weihnachtsmarkt unter den Markthallen von Cozes

Sie werden dort zahlreiche Aussteller entdecken.

Italiano :

L’associazione professionale di Cozes organizza un mercatino di Natale nelle Halles de Cozes

Potrete scoprire numerosi espositori.

Espanol :

La asociación profesional de Cozes organiza un mercado navideño en las Halles de Cozes

Descubrirá numerosos expositores.

L’événement Marché de noel Cozes a été mis à jour le 2025-11-07 par Royan Atlantique