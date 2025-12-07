Marché de noel Cozes
Marché de noel Cozes dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noel
Grande rue Cozes Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
L’association Cozes professionnel organise le marché de noël sous les Halles de Cozes
Vous y découvrirez de nombreux exposants.
Grande rue Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cozes.professionnels@gmail.com
English :
The Cozes professionnel association organizes the Christmas market under the Halles de Cozes
You’ll discover many exhibitors.
German :
Der Verein Cozes professionnel organisiert den Weihnachtsmarkt unter den Markthallen von Cozes
Sie werden dort zahlreiche Aussteller entdecken.
Italiano :
L’associazione professionale di Cozes organizza un mercatino di Natale nelle Halles de Cozes
Potrete scoprire numerosi espositori.
Espanol :
La asociación profesional de Cozes organiza un mercado navideño en las Halles de Cozes
Descubrirá numerosos expositores.
