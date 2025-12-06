Marché de Noël Crannes-en-Champagne
Marché de Noël Crannes-en-Champagne samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Crannes-en-Champagne Sarthe
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
On prépare Noël !!!!
Festi Crannes vous propose son marché de Noël avec de nombreux artisans, vous retrouverez également un stand maquillage de Noël et un atelier Lettre au Père Noël .
Vous pourrez écouter la chorale A Travers Chants qui interprètera les traditionnels chants de Noël. Restauration et vin chaud sur place . .
Salle des Fêtes Crannes-en-Champagne 72540 Sarthe Pays de la Loire festicrannes@gmail.com
English :
Preparing for Christmas !!!!
German :
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor !!!!
Italiano :
Preparazione per il Natale !!!!
Espanol :
¡¡¡¡Preparación de la Navidad !!!!
