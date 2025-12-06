Marché de Noël

Salle des Fêtes Crannes-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

On prépare Noël !!!!

Festi Crannes vous propose son marché de Noël avec de nombreux artisans, vous retrouverez également un stand maquillage de Noël et un atelier Lettre au Père Noël .

Vous pourrez écouter la chorale A Travers Chants qui interprètera les traditionnels chants de Noël. Restauration et vin chaud sur place . .

Salle des Fêtes Crannes-en-Champagne 72540 Sarthe Pays de la Loire festicrannes@gmail.com

English :

Preparing for Christmas !!!!

German :

Wir bereiten uns auf Weihnachten vor !!!!

Italiano :

Preparazione per il Natale !!!!

Espanol :

¡¡¡¡Preparación de la Navidad !!!!

L’événement Marché de Noël Crannes-en-Champagne a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée de la Sarthe