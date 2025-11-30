Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon Route du Stade Craponne-sur-Arzon

Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon

Route du Stade Gymnase et salle polyvalente Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Plus de 70 exposants seront présents pour vos cadeaux de Noël et de nombreux visiteurs sont attendus.

.

Route du Stade Gymnase et salle polyvalente Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 64 82 26

English :

Over 70 exhibitors will be on hand for your Christmas gifts, and many visitors are expected.

German :

Mehr als 70 Aussteller werden sich um Ihre Weihnachtsgeschenke kümmern, und es werden zahlreiche Besucher erwartet.

Italiano :

Più di 70 espositori saranno a disposizione per presentare i vostri regali di Natale e sono attesi numerosi visitatori.

Espanol :

Más de 70 expositores estarán presentes para presentar sus regalos navideños, y se espera una gran afluencia de visitantes.

L’événement Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay