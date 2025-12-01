Marché de Noël Salle Multi-activités Créances

Marché de Noël

Salle Multi-activités 126 rue du vivier Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’association La Normandie au désert organise son 1er Marché de Noël, créateurs, associations, produits locaux, buvette et bien évidemment la star du mois le Père Noël et son photographe. .

Salle Multi-activités 126 rue du vivier Créances 50710 Manche Normandie +33 6 67 01 32 92 lanormandieaudesert@gmail.com

