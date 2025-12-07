Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de noël Créhange

Marché de noël Créhange dimanche 7 décembre 2025.

Marché de noël

4 rue de Metz Créhange Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

La Ville de Créhange organise son marché de Noël.Tout public
4 rue de Metz Créhange 57690 Moselle Grand Est +33 3 87 94 26 26 

English :

The town of Créhange organizes its Christmas market.

German :

Die Stadt Créhange organisiert ihren Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Créhange organizza il suo mercatino di Natale.

Espanol :

Créhange organiza su mercado navideño.

