Marché de noël Créhange
Marché de noël Créhange dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël
4 rue de Metz Créhange Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
La Ville de Créhange organise son marché de Noël.Tout public
4 rue de Metz Créhange 57690 Moselle Grand Est +33 3 87 94 26 26
English :
The town of Créhange organizes its Christmas market.
German :
Die Stadt Créhange organisiert ihren Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Créhange organizza il suo mercatino di Natale.
Espanol :
Créhange organiza su mercado navideño.
