MARCHE DE NOËL

1 bis avenue du stade Creissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Rejoignez-nous pour une journée pleine de magie au Marché de Noël !

Marché de Noël le samedi 13 décembre 2025 de 9h00 à 17h00.

Cet événement rassemblera de nombreux exposants et proposera des animations gratuites pour petits et grands, dans une ambiance festive tout au long de la journée.

Au programme

• Marché artisanal et gourmand

• Présence du Père Noël pour les photos de 15h30 à 17h00

• Animations gratuites pour enfants structures gonflables, stand maquillage, mini-ferme, poneys, calèche…

• Laser game géant (2 € la partie)

• Buvette

• Restauration rapide

Organisé conjointement par l’EHPAD Les Jardins d’Adoyra et l’Association des Parents d’Élèves de Creissan, cet événement a pour objectif de récolter des fonds au profit de l’association, afin de soutenir les projets et activités destinés aux enfants de l’école. .

1 bis avenue du stade Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 88 64

English :

Join us for a magical day at the Christmas Market!

German :

Begleiten Sie uns auf einen Tag voller Magie auf dem Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata magica al Mercatino di Natale!

Espanol :

¡Acompáñenos en un día mágico en el Mercado de Navidad!

L’événement MARCHE DE NOËL Creissan a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN