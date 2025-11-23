MARCHE DE NOËL Creissan
MARCHE DE NOËL Creissan samedi 13 décembre 2025.
MARCHE DE NOËL
1 bis avenue du stade Creissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Rejoignez-nous pour une journée pleine de magie au Marché de Noël !
Marché de Noël le samedi 13 décembre 2025 de 9h00 à 17h00.
Cet événement rassemblera de nombreux exposants et proposera des animations gratuites pour petits et grands, dans une ambiance festive tout au long de la journée.
Au programme
• Marché artisanal et gourmand
• Présence du Père Noël pour les photos de 15h30 à 17h00
• Animations gratuites pour enfants structures gonflables, stand maquillage, mini-ferme, poneys, calèche…
• Laser game géant (2 € la partie)
• Buvette
• Restauration rapide
Organisé conjointement par l’EHPAD Les Jardins d’Adoyra et l’Association des Parents d’Élèves de Creissan, cet événement a pour objectif de récolter des fonds au profit de l’association, afin de soutenir les projets et activités destinés aux enfants de l’école. .
1 bis avenue du stade Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 88 64
English :
Join us for a magical day at the Christmas Market!
German :
Begleiten Sie uns auf einen Tag voller Magie auf dem Weihnachtsmarkt!
Italiano :
Unitevi a noi per una giornata magica al Mercatino di Natale!
Espanol :
¡Acompáñenos en un día mágico en el Mercado de Navidad!
L’événement MARCHE DE NOËL Creissan a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN