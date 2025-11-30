Marché de Noël

Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

✨ Marché de Noël féerique à Fresnoy le Rivière ! ✨

Plongez dans la magie des fêtes lors du Marché de Noël organisé au cœur de Fresnoy la Rivière ! Le dimanche 30 novembre , venez flâner entre les chalets illuminés, découvrir des produits artisanaux, déguster des gourmandises de saison et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Au programme animations pour petits et grands, présence du Père Noël à partir de 14h et ambiance festive garantie !

Horaires de 10h à 17h

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour vivre pleinement l’esprit de Noël !

✨ Marché de Noël féerique à Fresnoy le Rivière ! ✨

Plongez dans la magie des fêtes lors du Marché de Noël organisé au cœur de Fresnoy la Rivière ! Le dimanche 30 novembre , venez flâner entre les chalets illuminés, découvrir des produits artisanaux, déguster des gourmandises de saison et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Au programme animations pour petits et grands, présence du Père Noël à partir de 14h et ambiance festive garantie !

Horaires de 10h à 17h

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour vivre pleinement l’esprit de Noël ! .

Crépy-en-Valois 60127 Oise Hauts-de-France comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com

English :

?? Enchanting Christmas market in Fresnoy le Rivière! ??

Immerse yourself in the magic of the festive season at the Christmas Market in the heart of Fresnoy la Rivière! On Sunday, November 30, come and stroll between the illuminated chalets, discover handcrafted products, taste seasonal delicacies and share a warm moment with family and friends.

? On the program: entertainment for young and old, Santa’s presence from 2 p.m. and a guaranteed festive atmosphere!

? Opening hours: 10 a.m. to 5 p.m

Don’t miss this not-to-be-missed opportunity to experience the Christmas spirit to the full!

German :

?? Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Fresnoy le Rivière!??

Tauchen Sie auf dem Weihnachtsmarkt im Herzen von Fresnoy la Rivière in die Magie der Festtage ein! Am Sonntag, den 30. November, können Sie durch die beleuchteten Hütten schlendern, handgefertigte Produkte entdecken, saisonale Leckereien probieren und einen gemütlichen Moment mit der Familie oder Freunden verbringen.

? Auf dem Programm stehen Animationen für Groß und Klein, die Anwesenheit des Weihnachtsmanns ab 14 Uhr und eine garantiert festliche Stimmung!

? Öffnungszeiten: von 10h bis 17h

Verpassen Sie nicht diesen unumgänglichen Termin, um den Geist der Weihnacht in vollen Zügen zu erleben!

Italiano :

?? Un magico mercatino di Natale a Fresnoy le Rivière!

Immergetevi nella magia delle feste al mercatino di Natale nel cuore di Fresnoy la Rivière! Domenica 30 novembre, venite a passeggiare tra gli chalet illuminati, scoprite i prodotti tradizionali, assaggiate le prelibatezze di stagione e condividete un momento di calore con la famiglia e gli amici.

? In programma: animazione per grandi e piccini, Babbo Natale dalle 14.00 e un’atmosfera di festa garantita!

? Orari di apertura: dalle 10.00 alle 17.00

Non perdete questa occasione imperdibile per entrare nello spirito natalizio!

Espanol :

?? Un mercado navideño mágico en Fresnoy le Rivière ??

Sumérjase en la magia de las fiestas en el Mercado de Navidad, en pleno centro de Fresnoy le Rivière El domingo 30 de noviembre, venga a pasear entre los chalets iluminados, descubra los productos tradicionales, pruebe las delicias de temporada y comparta un momento entrañable con la familia y los amigos.

? En el programa: animaciones para grandes y pequeños, Papá Noel a partir de las 14:00 y un ambiente festivo garantizado

? Horario de apertura: de 10.00 a 17.00 horas

No se pierda esta oportunidad única de contagiarse del espíritu navideño

L’événement Marché de Noël Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays de Valois