Marché de Noël Crépy-en-Valois

Marché de Noël

Place de la République Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-13

❄️ Du samedi 13 au mercredi 24 décembre 2025

Créations, gourmandises, produits artisanaux…

Vous pourrez trouver des idées cadeaux pour vos proches (ou pour vous-même) !

Plusieurs commerçants se relayeront afin de vous proposer un maximum de choix dans les produits.

Samedi 20 décembre à 16h30, ne manquez pas la séance photos avec le Père Noël !

⛄ Horaires

Les 13 et 14 et du 20 au 23 10h-19h30

Les 15, 16, 18 et 19 17h-19h30

Le mercredi 17 14h-19h30

Le mercredi 24 10h-16h

Place de la République Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

?? From Saturday 13 to Wednesday 24 December 2025

Creations, delicacies, handcrafted products?

You’ll be able to find gift ideas for your loved ones (or for yourself)!

Several retailers will be taking turns to offer you a maximum choice of products.

? On Saturday December 20 at 4:30 p.m., don’t miss the photo session with Santa Claus!

? Opening hours

13th, 14th and 20th to 23rd: 10am-7.30pm

15th, 16th, 18th and 19th: 5pm-7.30pm

Wednesday 17th: 2pm-7.30pm

Wednesday 24th: 10am-4pm

German :

?? Von Samstag, dem 13. bis Mittwoch, dem 24. Dezember 2025

Kreationen, Leckereien, handwerkliche Produkte?

Hier finden Sie Geschenkideen für Ihre Lieben (oder für sich selbst)!

Mehrere Händler werden sich abwechseln, um Ihnen eine möglichst große Auswahl an Produkten zu bieten.

? Am Samstag, den 20. Dezember um 16:30 Uhr findet ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann statt, das Sie nicht verpassen sollten!

? Öffnungszeiten

Am 13. und 14. und vom 20. bis 23.: 10-19.30 Uhr

Am 15., 16., 18. und 19.: 17-19.30 Uhr

Am Mittwoch, den 17.: 14-19.30 Uhr

Am Mittwoch, den 24.: 10-16 Uhr

Italiano :

?? Da sabato 13 a mercoledì 24 dicembre 2025

Creazioni, prelibatezze, prodotti artigianali?

Potrete trovare idee regalo per i vostri cari (o per voi stessi)!

Diversi rivenditori si alterneranno per offrirvi la massima scelta di prodotti.

? Non perdete l’occasione di fare una foto con Babbo Natale sabato 20 dicembre alle 16.30!

? Orari di apertura

13 e 14 e dal 20 al 23: 10-19.30

15, 16, 18 e 19: 17.00-19.30

Mercoledì 17: 14.00-19.30

Mercoledì 24: 10.00-16.00

Espanol :

?? Del sábado 13 al miércoles 24 de diciembre de 2025

Creaciones, delicatessen, productos artesanales?

Podrá encontrar ideas para regalar a sus seres queridos (¡o para usted mismo!)

Varios comerciantes se turnarán para ofrecerle la máxima variedad de productos.

? No se pierda la oportunidad de fotografiarse con Papá Noel el sábado 20 de diciembre a las 16.30 h

? Horario de apertura

Días 13 y 14 y del 20 al 23: de 10.00 a 19.30 h

Días 15, 16, 18 y 19: de 17.00 a 19.30 h

Miércoles 17: de 14.00 a 19.30 h

Miércoles 24: de 10.00 a 16.00 h

