Marché de Noël

Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez découvrir le marché de Noël ! Au programme de nombreux exposants, animations pour les jeunes, restauration, et concert ! .

Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 23 83

