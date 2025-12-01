Marché de Noël Cruzy-le-Châtel
Marché de Noël Cruzy-le-Châtel dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Venez découvrir le marché de Noël ! Au programme de nombreux exposants, animations pour les jeunes, restauration, et concert ! .
Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 23 83
