Marché de noël Custines

Le dimanche 07 décembre, la Commission des Fêtes organise son marché de Noël.

Comme l’année dernière, ce marché se tiendra à la salle des Fêtes et à la salle des Banquets de 10h à 18h.

Comme tout marché qui se respecte, des stands vin et chocolat chauds vous attendront.

Saint-Nicolas prévoit de passer vers 16h pour la joie des petits et des grands.

Les inscriptions se font à l’accueil de la Mairie aux heures d’ouverture du 01 octobre au 17 novembre.Tout public

4 rue de l’Hôtel de Ville Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 38 74

English :

On Sunday December 07, the Commission des Fêtes is organizing its Christmas market.

As last year, the market will be held in the Salle des Fêtes and the Salle des Banquets from 10am to 6pm.

As with any self-respecting market, there will be hot wine and chocolate stands.

Saint-Nicolas plans to stop by around 4pm, to the delight of young and old alike.

Registration is open from October 01 to November 17 at the Town Hall reception desk.

German :

Am Sonntag, dem 07. Dezember, veranstaltet die Festkommission ihren Weihnachtsmarkt.

Wie im letzten Jahr findet dieser Markt im Salle des Fêtes und im Salle des Banquets von 10 bis 18 Uhr statt.

Wie jeder Markt, der etwas auf sich hält, erwarten Sie Stände mit heißem Wein und Schokolade .

Saint-Nicolas plant, zur Freude von Groß und Klein gegen 16 Uhr vorbeizuschauen.

Die Anmeldungen erfolgen am Empfang des Rathauses zu den Öffnungszeiten vom 01. Oktober bis zum 17. November.

Italiano :

Domenica 07 dicembre, la Commission des Fêtes organizza il suo mercatino di Natale.

Come lo scorso anno, il mercatino si terrà nella Salle des Fêtes e nella Salle des Banquets dalle 10.00 alle 18.00.

Come ogni mercatino che si rispetti, ci saranno stand di vino caldo e cioccolata.

Saint-Nicolas farà tappa intorno alle 16.00, per la gioia di grandi e piccini.

È possibile iscriversi presso il Municipio negli orari di apertura dal 01 ottobre al 17 novembre.

Espanol :

El domingo 07 de diciembre, la Comisión de Fiestas organiza su mercado navideño.

Como el año pasado, el mercado se celebrará en la Salle des Fêtes y la Salle des Banquets de 10:00 a 18:00.

Como en todo mercado que se precie, habrá puestos de vino caliente y chocolate.

Alrededor de las 16:00 horas, San Nicolás hará una parada para deleite de grandes y pequeños.

Las inscripciones están abiertas del 1 de octubre al 17 de noviembre en el Ayuntamiento.

