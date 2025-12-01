Marché de Noël d’Action Justice & Paix Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff Rostrenen
Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
L’association Action Justice & Paix organise son Marché de Noël le dimanche 14 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Rostrenen.
Restauration sur place Salon de thé.
Entrée gratuite.
Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 07 34 98
