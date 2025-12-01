Marché de Noël Dadonville
Marché de Noël Dadonville mardi 16 décembre 2025.
Marché de Noël
Dadonville Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 10:00:00
fin : 2025-12-16 18:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Venez partager un moment magique et chaleureux au marché de Noël de Dadonville un rendez-vous festif qui allie traditions, convivialité et esprit de Noël !
Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 45 50 55
English :
Come and share a warm and magical moment at Dadonville’s Christmas market: a festive event that combines tradition, conviviality and the spirit of Christmas!
German :
Erleben Sie einen magischen und herzlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Dadonville: ein festliches Treffen, das Traditionen, Geselligkeit und Weihnachtsstimmung vereint!
Italiano :
Venite a condividere un momento caldo e magico al mercatino di Natale di Dadonville: un evento festoso che unisce tradizione, convivialità e spirito natalizio!
Espanol :
Venga a compartir un momento cálido y mágico en el mercado navideño de Dadonville: ¡un acontecimiento festivo que combina tradición, convivencia y espíritu navideño!
