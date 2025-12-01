Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Dadonville mardi 16 décembre 2025.

Dadonville Loiret

Début : 2025-12-16 10:00:00
fin : 2025-12-16 18:00:00

2025-12-16

Venez partager un moment magique et chaleureux au marché de Noël de Dadonville un rendez-vous festif qui allie traditions, convivialité et esprit de Noël !
Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 45 50 55 

English :

Come and share a warm and magical moment at Dadonville’s Christmas market: a festive event that combines tradition, conviviality and the spirit of Christmas!

German :

Erleben Sie einen magischen und herzlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Dadonville: ein festliches Treffen, das Traditionen, Geselligkeit und Weihnachtsstimmung vereint!

Italiano :

Venite a condividere un momento caldo e magico al mercatino di Natale di Dadonville: un evento festoso che unisce tradizione, convivialità e spirito natalizio!

Espanol :

Venga a compartir un momento cálido y mágico en el mercado navideño de Dadonville: ¡un acontecimiento festivo que combina tradición, convivencia y espíritu navideño!

L’événement Marché de Noël Dadonville a été mis à jour le 2025-11-14 par OT GRAND PITHIVERAIS