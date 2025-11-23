Marché de Noël d’Aillas Salle des fêtes Aillas
Marché de Noël d’Aillas Salle des fêtes Aillas vendredi 12 décembre 2025.
Salle des fêtes Rue Aillas le Grand Aillas Gironde
Marché de Noël organisé par l’APE de l’école d’Aillas. Des exposants seront présents ainsi que food truck et marrons chauds. Un spectacle des enfants de l’école est prévu à 16 h et un spectacle de magie pour tous, à 19 h. .
Salle des fêtes Rue Aillas le Grand Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 38 32 46 ape.aillas@outlook.fr
