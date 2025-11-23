Marché de Noël d’Aillas Salle des fêtes Aillas

Marché de Noël d’Aillas

Salle des fêtes Rue Aillas le Grand Aillas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Marché de Noël organisé par l’APE de l’école d’Aillas. Des exposants seront présents ainsi que food truck et marrons chauds. Un spectacle des enfants de l’école est prévu à 16 h et un spectacle de magie pour tous, à 19 h. .

Salle des fêtes Rue Aillas le Grand Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 38 32 46 ape.aillas@outlook.fr

