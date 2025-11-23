Marché de Noël d’Aillas Salle des fêtes Aillas

Marché de Noël d'Aillas

Marché de Noël d’Aillas Salle des fêtes Aillas vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël d’Aillas

Salle des fêtes Rue Aillas le Grand Aillas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Marché de Noël organisé par l’APE de l’école d’Aillas. Des exposants seront présents ainsi que food truck et marrons chauds. Un spectacle des enfants de l’école est prévu à 16 h et un spectacle de magie pour tous, à 19 h.   .

Salle des fêtes Rue Aillas le Grand Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 38 32 46  ape.aillas@outlook.fr

English : Marché de Noël d’Aillas

German : Marché de Noël d’Aillas

Italiano :

Espanol : Marché de Noël d’Aillas

L’événement Marché de Noël d’Aillas Aillas a été mis à jour le 2025-11-22 par OT de l’Entre-deux-Mers