Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets Le cours Mirabeau Aix-en-Provence

Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets

Du 14/11 au 31/12/2025 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 20h. Le vendredi et samedi de 10h à 21h30.

Les 24 et 31 décembre 10h à 19h

Pas de marché de Noël le 25 décembre. Le cours Mirabeau Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-14

Les chalets accueillent une cinquantaine d’artisans et de commerçants, proposants une multitude d’idées cadeaux de Noël. Vin chaud, gourmandises en tout genre sont à déguster et à partager sur place.

Les gourmands peuvent se régaler et c’est aussi l’idéal si vous cherchez un cadeau de Noël original ! .

Le cours Mirabeau Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

The chalets are home to some fifty craftsmen’s and tradesmen’s, offering a multitude of Christmas gift ideas. Mulled wine and treats of all kinds can be enjoyed and shared on site.

German :

Die Chalets beherbergen rund 50 Handwerker und Händler, die eine Vielzahl an weihnachtlichen Geschenkideen anbieten. Glühwein, Leckereien aller Art können vor Ort verkostet und geteilt werden.

Italiano :

Gli chalet ospitano una cinquantina di artigiani e commercianti che offrono una serie di idee regalo per il Natale. Vin brûlé e leccornie di ogni tipo saranno disponibili per essere degustati e condivisi sul posto.

Espanol :

Los chalés albergan a unos cincuenta artesanos y comerciantes, que ofrecen multitud de ideas para regalos navideños. Se podrá degustar y compartir allí mismo vino caliente y todo tipo de golosinas.

L’événement Marché de Noël d’Aix-en-Provence Les Chalets Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence