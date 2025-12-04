Marché de Noël d’Alandar et théâtre d’objet La vie en rouge Espace Pelecq Arudy
Marché de Noël d’Alandar et théâtre d’objet La vie en rouge
Espace Pelecq 24 Avenue du Pourtalet Arudy Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Marché de créateurs et producteurs locaux animé par Moustache de Barbarie et son orgue dans une ambiance guinguette… Venez compléter vos cadeaux au Marché de Noël de l’association Alandar.
Et de 21h à 01h00 soirée Jam et concert La Mama Quilla
Buvette et petite restauration sur place
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous. .
Espace Pelecq 24 Avenue du Pourtalet Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.alandar@gmail.com
