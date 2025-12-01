Marché de Noël Dampierre-sous-Bouhy

Marché de Noël

Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le comité des fêtes de Dampierre-sous-Bouhy présente son Marché de Noël avec de nombreux exposants pro et particuliers, en intérieur et extérieur. .

Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 28 28 66 juliane.mercier@orange.fr

