Marché de Noël Dampierre-sous-Bouhy
Marché de Noël Dampierre-sous-Bouhy samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le comité des fêtes de Dampierre-sous-Bouhy présente son Marché de Noël avec de nombreux exposants pro et particuliers, en intérieur et extérieur. .
Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 28 28 66 juliane.mercier@orange.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2025-11-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !