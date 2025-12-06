Marché de Noël d’Angoulins Salle Polyvalente Louis Ferrant Angoulins
Marché de Noël d’Angoulins
Salle Polyvalente Louis Ferrant Chemin des Marais Angoulins Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-06
Découvrez le programme des festivités de Noël. Exposants, animations et même la présence du père Noël !
Salle Polyvalente Louis Ferrant Chemin des Marais Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr
English : Angoulins Christmas market
Discover the program of Christmas festivities. Exhibitors, entertainment and even Santa Claus!
German : Weihnachtsmarkt in Angoulins
Entdecken Sie das Programm der Weihnachtsfeierlichkeiten. Aussteller, Animationen und sogar die Anwesenheit des Weihnachtsmanns!
Italiano :
Scoprite il programma delle festività natalizie. Espositori, intrattenimento e persino Babbo Natale!
Espanol : Mercado navideño en Angoulins
Descubra el programa de las fiestas navideñas. Expositores, espectáculos e incluso Papá Noel
