Marché de Noël d’Angoulins Salle Louis Ferrant Angoulins

Salle Louis Ferrant Chemin des marais Angoulins Charente-Maritime

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07

2025-12-06

Angoulins organise son marché de Noël.
English : Christmas market

Angoulins organizes its Christmas market.

German : Weihnachtsmarkt

Angoulins veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Ad Angoulins si tiene il mercatino di Natale.

Espanol : Mercado navideño

Angoulins celebra su mercado de Navidad.

