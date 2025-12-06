Marché de Noël d’Angoulins Salle Louis Ferrant Angoulins
Marché de Noël d’Angoulins Salle Louis Ferrant Angoulins samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël d’Angoulins
Salle Louis Ferrant Chemin des marais Angoulins Charente-Maritime
Angoulins organise son marché de Noël.
English : Christmas market
Angoulins organizes its Christmas market.
German : Weihnachtsmarkt
Angoulins veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Ad Angoulins si tiene il mercatino di Natale.
Espanol : Mercado navideño
Angoulins celebra su mercado de Navidad.
