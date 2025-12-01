Marché de Noël Maison du village Dangu

Marché de Noël

Maison du village 14 Rue du Gué Dangu Eure

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Vous pourrez faire vos achats pour les fêtes de fin d’année auprès de nombreux exposants présents artisanat, bijoux et produits gourmands. Chocolat chaud, crêpes, vin chaud et marrons grillés, dégustation d’huîtres, vous ne manquerez de rien pour vous restaurer sur place.

Venue du Père Noël pour la traditionnelle photo et maquillage pour les enfants.

Spectacle Cheerlead’Eure le dimanche à 15h. .

Maison du village 14 Rue du Gué Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40

