Marché de Noël dans la cité des potiers Soufflenheim

Marché de Noël dans la cité des potiers

5 Grand Rue Soufflenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Exposition et vente d’articles de Noël poteries, arrangements floraux, couronnes de l’Avent, produits du terroir…

Venez à la rencontre des artisans-exposants ! Ils vous accueilleront chaleureusement et vous feront découvrir leurs créations dans l’esprit de Noël. Laissez-vous séduire par les nombreux arrangements, décorations, jouets, produits du terroir, et divers articles de Noël. En flânant entre les stands, odeurs de vin chaud et douceurs de Noël seront au rendez-vous. Samedi, venus de Saint-Nicolas. Dimanche, déambulation de personnages traditionnels du Noël alsacien qui feront découvrir les us et coutumes alsaciennes. Animations pour les enfants proposées au Centre Socio-culturel patinoire, etc… Concours de sapin décoré.

– Halle municipale chalets extérieurs sur le parking du centre socio-culturel Salle du Centre Socio-culturel –

L’ensemble des informations et plus de détails seront disponibles sur la page Facebook de l’OMACLS, relayées par la page Facebook et le site internet de la ville de Soufflenheim. 0 .

5 Grand Rue Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 48 16 43 daniele.ambos@cne-soufflenheim.fr

English :

Exhibition and sale of Christmas articles: pottery, floral arrangements, Advent wreaths, local products…

German :

Ausstellung und Verkauf von Weihnachtsartikeln: Töpferwaren, Gestecke, Adventskränze, regionale Produkte…

Italiano :

Esposizione e vendita di articoli natalizi: ceramiche, composizioni floreali, corone dell’Avvento, prodotti locali…

Espanol :

Exposición y venta de artículos navideños: cerámica, arreglos florales, coronas de Adviento, productos locales…

