Marché de Noël dans le parc du château Château de Varennes-Lès-Mâcon Varennes-lès-Mâcon

Marché de Noël dans le parc du château

Château de Varennes-Lès-Mâcon 345 Rue de la Prairie Varennes-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Plus de 50 artisans-exposants.

Buvette, marrons chauds et restauration rapide

Promenades en calèche !

Spectacle de feu le samedi à 18h avec Draconyr & cie ! .

Château de Varennes-Lès-Mâcon 345 Rue de la Prairie Varennes-lès-Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 29 36 21 y.colas3@orange.fr

English : Marché de Noël dans le parc du château

German : Marché de Noël dans le parc du château

