Marché de Noël dans le parc du château Château de Varennes-Lès-Mâcon Varennes-lès-Mâcon samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël dans le parc du château
Château de Varennes-Lès-Mâcon 345 Rue de la Prairie Varennes-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:30:00
2025-11-22
Plus de 50 artisans-exposants.
Buvette, marrons chauds et restauration rapide
Promenades en calèche !
Spectacle de feu le samedi à 18h avec Draconyr & cie ! .
Château de Varennes-Lès-Mâcon 345 Rue de la Prairie Varennes-lès-Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 29 36 21 y.colas3@orange.fr
