Marché de Noël d’Antan Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes

Marché de Noël d’Antan

Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de producteurs et d’artisanats, activités gratuites pour petits et grands (ballade à poneys, salle de jeux, atelier créatif pour enfants).

Animation avec les Chœur de Vennes à 15h30, toute la journée avec les accordéonistes Cheyenne et Marinio.

Navette gratuite assurée par les calèches comtoises.

Restauration sur place, soupe de pois, crêpes gaufres, plateau repas et bien sûr vin chaud. .

Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 22 58 26 nathalie.kohler0834@orange.fr

