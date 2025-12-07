Marché de Noël d’Antan Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes

Marché de Noël d’Antan

Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Venez vivre la magie du Marché de Noël d’antan au Val de Consolation, le dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h !

Dans le décor enchanteur du monastère de Consolation-Maisonnettes, une navette en calèche vous mènera du parking jusqu’au cœur de la fête.

Au programme animations gratuites pour toute la famille (bricolages, contes, jeux, poneys), marché d’artisans locaux et ambiance chaleureuse avec la chorale des Chœurs de Vennes et des temps musicaux à l’accordéon.

Pour se régaler, plusieurs buvettes proposeront soupe de pois, vin chaud, crêpes, gaufres et marrons. Et pour les gourmands, une tartiflette sera servie dans le monastère.

Une journée conviviale et authentique, idéale pour plonger dans l’esprit de Noël et découvrir un lieu d’exception.

Organisé par l’association Coeur de Conso. .

