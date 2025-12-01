Marché de Noël d’Antan Village 1700

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Les exposants et figurants en costume d’époque vous proposent des démonstrations de métiers anciens, une crèche vivante, du sanglier à la broche, animaux de la ferme, décorations de Noël… Remontez le temps à l’époque 1700 !

À Neuf-Brisach, exposants et figurants vous accueillent au sein d’un village reconstitué de l’an 1700 !

Vêtus de leurs costumes d’époque, ils vous invitent à voyager dans le passé et plonger à l’époque de Vauban.

Découvrez la vie à la fin du 17ème siècle en sillonnant ce marché pas comme les autres… sol jonché de paille, odeurs de feux de bois et de sanglier à la broche le dépaysement est garanti !

De cabane en cabane, elles-mêmes construites à l’ancienne, vous découvrirez des métiers ancestraux, des savoir-faire oubliés.

Autres animations animaux de la ferme, conteuse… 0 .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66

English :

Exhibitors and extras in period costume offer demonstrations of old trades, a living crib, boar on a spit, farm animals, Christmas decorations… Go back in time to the 1700s!

German :

Aussteller und Statisten in historischen Kostümen bieten Ihnen Vorführungen alter Berufe, eine lebende Krippe, Wildschwein am Spieß, Bauernhoftiere, Weihnachtsdekorationen usw. an. Drehen Sie die Zeit zurück in die Epoche um 1700!

Italiano :

Espositori e comparse in costume d’epoca offrono dimostrazioni di antichi mestieri, un presepe vivente, cinghiali allo spiedo, animali da fattoria, decorazioni natalizie… Tornate indietro nel tempo fino al 1700!

Espanol :

Expositores y figurantes vestidos de época ofrecen demostraciones de oficios antiguos, un belén viviente, jabalíes en asador, animales de granja, adornos navideños… Retroceda en el tiempo hasta el año 1700

L’événement Marché de Noël d’Antan Village 1700 Neuf-Brisach a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach