Marché de Noël d’Ardentes Ardentes samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël d’Ardentes

Place de la République Ardentes Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Le samedi 13 décembre, de 15h à 20h, venez vivre la magie des fêtes lors du marché de Noël d’Ardentes organisé par la municipalité.Familles

Venez flâner au marché de Noël d’Ardentes, découvrir les chalets des artisans et producteurs locaux, déguster des gourmandises de saison et profiter d’une ambiance chaleureuse et festive. Idées cadeaux, animations pour petits et grands, illuminations et bonne humeur au rendez-vous ! Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, au cœur de l’esprit de Noël. .

Place de la République Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 21 33 infos@mairie-ardentes.com

English :

Christmas market of Ardentes organized by the municipality in the courtyard of the town hall.

German :

Weihnachtsmarkt in Ardentes, der von der Stadtverwaltung im Hof des Rathauses organisiert wird.

Italiano :

Mercatino di Natale ad Ardentes organizzato dal Comune nel cortile della Mairie.

Espanol :

Mercado de Navidad en Ardentes organizado por el ayuntamiento en el patio de la Mairie.

L’événement Marché de Noël d’Ardentes Ardentes a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme