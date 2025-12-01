Marché de Noël d’Arelaune Arelaune-en-Seine
La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël le 14 décembre 2025 en présence de producteurs, éleveurs et artisans régionaux. Visite du Père Noël.
Restauration sur place, tombola des commerçants. .
