Marché de Noël d’Arelaune

La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël le 14 décembre 2025 en présence de producteurs, éleveurs et artisans régionaux. Visite du Père Noël.

Restauration sur place, tombola des commerçants. .

La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie

English : Marché de Noël d’Arelaune

L’événement Marché de Noël d’Arelaune Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme