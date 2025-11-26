MARCHÉ DE NOËL D’ARGELLIERS Argelliers

MARCHÉ DE NOËL D’ARGELLIERS

Route de Montarnaud Argelliers Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le marché de Noël d’Argelliers

De nombreuses animations auront lieu tout le long de la journée (balade en calèche, mini ferme pédagogique, chamboule-tout tout le monde gagnant, maquilleuse, coiffeuse, mascottes Mickey et Minnie, stand de l’école, stand de boissons chaudes et froides, planche de tapas, foodtruck tartiflette vin chaud et jus d’orange chaud et d’autres surprises encore …

Venue du père Noël !

Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’école d’Argelliers pour leur projet pédagogique de l’année

Nous comptons sur vous pour que cette journée soit magique ! .

Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 26 12

English :

The Argelliers Christmas market, now in its 5th year, opens its doors to you. This event brings together some forty local exhibitors, showcasing handcrafted products, Christmas decorations and delicacies. Festive entertainment and family activities punctuate the day, offering a warm and magical atmosphere.

German :

Der Weihnachtsmarkt von Argelliers findet bereits zum fünften Mal statt und öffnet seine Pforten für Sie. An diesem Ereignis nehmen etwa 40 lokale Aussteller teil, die handwerkliche Produkte, Weihnachtsdekorationen und Leckereien anbieten. Der Tag wird von festlichen Animationen und Familienaktivitäten begleitet, die eine warme und zauberhafte Atmosphäre bieten.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Argelliers

Espanol :

El Mercado de Navidad de Argelliers, en su 5ª edición, le abre sus puertas. Este acontecimiento reúne a unos cuarenta comerciantes locales, que exponen sus productos artesanales, decoraciones navideñas y exquisiteces. Animaciones festivas y actividades familiares amenizarán la jornada en un ambiente cálido y mágico.

