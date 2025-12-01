Marché de Noël Dargnies
Marché de Noël Dargnies samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
– 14h Petit spectacle
– 17h Petite parade
– Toute la journée Divers exposants, buvette et petite restauration.
– 14h Petit spectacle
– 17h Petite parade
– Toute la journée Divers exposants, buvette et petite restauration. .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 30 86 40 45
English :
– 2pm: Small show
– 5pm: Small parade
– All day: Various exhibitors, refreshments and snacks.
German :
– 14 Uhr: Kleine Show
– 17h: Kleine Parade
– Den ganzen Tag über: Verschiedene Aussteller, Getränkestand und kleine Speisen.
Italiano :
– 14.00: Piccolo spettacolo
– ore 17.00: Piccola sfilata
– Tutto il giorno: vari espositori, rinfreschi e spuntini.
Espanol :
– 14:00: Pequeño espectáculo
– 17.00 h: Pequeño desfile
– Durante todo el día: Expositores diversos, refrescos y aperitivos.
L’événement Marché de Noël Dargnies a été mis à jour le 2025-10-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS