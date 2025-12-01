Marché de Noël

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

– 14h Petit spectacle

– 17h Petite parade

– Toute la journée Divers exposants, buvette et petite restauration.

– 14h Petit spectacle

– 17h Petite parade

– Toute la journée Divers exposants, buvette et petite restauration. .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 30 86 40 45

English :

– 2pm: Small show

– 5pm: Small parade

– All day: Various exhibitors, refreshments and snacks.

German :

– 14 Uhr: Kleine Show

– 17h: Kleine Parade

– Den ganzen Tag über: Verschiedene Aussteller, Getränkestand und kleine Speisen.

Italiano :

– 14.00: Piccolo spettacolo

– ore 17.00: Piccola sfilata

– Tutto il giorno: vari espositori, rinfreschi e spuntini.

Espanol :

– 14:00: Pequeño espectáculo

– 17.00 h: Pequeño desfile

– Durante todo el día: Expositores diversos, refrescos y aperitivos.

L’événement Marché de Noël Dargnies a été mis à jour le 2025-10-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS