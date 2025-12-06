Marché de Noël d’Arleux

Rue Salvador Allende Arleux Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le marché de Noël s’installe à Arleux le samedi 6 et dimanche 7 décembre, à la salle des fêtes ! Venez remplir la hotte du Père Noël !

Au programme stands gourmands et artisanaux, idées cadeaux, décorations, animations pour petits et grands, vin chaud et douceurs hivernales.

Ne manquez pas ce rendez-vous festif incontournable pour préparer vos fêtes de fin d’année à Arleux !

Le samedi 6 décembre à 18h, aura lieu la descente du Père Noël depuis la Mairie . Un feu d’artifice cloturera cette journée.

Spectacle le dimanche.

Le marché de Noël s’installe à Arleux le samedi 6 et dimanche 7 décembre, à la salle des fêtes ! Venez remplir la hotte du Père Noël !

Au programme stands gourmands et artisanaux, idées cadeaux, décorations, animations pour petits et grands, vin chaud et douceurs hivernales.

Ne manquez pas ce rendez-vous festif incontournable pour préparer vos fêtes de fin d’année à Arleux !

Le samedi 6 décembre à 18h, aura lieu la descente du Père Noël depuis la Mairie . Un feu d’artifice cloturera cette journée.

Spectacle le dimanche. .

Rue Salvador Allende Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 61 43 83 83

English :

The Christmas market is coming to Arleux on Saturday December 6 and Sunday December 7, at the salle des fêtes! Come and fill Santa’s sack!

On the program: food and craft stalls, gift ideas, decorations, entertainment for young and old, mulled wine and winter treats.

Don’t miss this not-to-be-missed festive event to prepare for the festive season in Arleux!

On Saturday, December 6 at 6pm, Santa Claus will descend from the town hall. A fireworks display will bring the day to a close.

Show on Sunday.

L’événement Marché de Noël d’Arleux Arleux a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis