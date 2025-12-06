Marché de Noël d’Arleux Arleux
Marché de Noël d’Arleux Arleux samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël d’Arleux
Rue Salvador Allende Arleux Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Le marché de Noël s’installe à Arleux le samedi 6 et dimanche 7 décembre, à la salle des fêtes ! Venez remplir la hotte du Père Noël !
Au programme stands gourmands et artisanaux, idées cadeaux, décorations, animations pour petits et grands, vin chaud et douceurs hivernales.
Ne manquez pas ce rendez-vous festif incontournable pour préparer vos fêtes de fin d’année à Arleux !
Le samedi 6 décembre à 18h, aura lieu la descente du Père Noël depuis la Mairie . Un feu d’artifice cloturera cette journée.
Spectacle le dimanche.
Le marché de Noël s’installe à Arleux le samedi 6 et dimanche 7 décembre, à la salle des fêtes ! Venez remplir la hotte du Père Noël !
Au programme stands gourmands et artisanaux, idées cadeaux, décorations, animations pour petits et grands, vin chaud et douceurs hivernales.
Ne manquez pas ce rendez-vous festif incontournable pour préparer vos fêtes de fin d’année à Arleux !
Le samedi 6 décembre à 18h, aura lieu la descente du Père Noël depuis la Mairie . Un feu d’artifice cloturera cette journée.
Spectacle le dimanche. .
Rue Salvador Allende Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 61 43 83 83
English :
The Christmas market is coming to Arleux on Saturday December 6 and Sunday December 7, at the salle des fêtes! Come and fill Santa’s sack!
On the program: food and craft stalls, gift ideas, decorations, entertainment for young and old, mulled wine and winter treats.
Don’t miss this not-to-be-missed festive event to prepare for the festive season in Arleux!
On Saturday, December 6 at 6pm, Santa Claus will descend from the town hall. A fireworks display will bring the day to a close.
Show on Sunday.
L’événement Marché de Noël d’Arleux Arleux a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis