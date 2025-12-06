Marché de Noël d’art aux Moyens du Bord Salle d’exposition des Moyens du Bord Morlaix

Marché de Noël d’art aux Moyens du Bord

Salle d’exposition des Moyens du Bord 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-06

Pour les fêtes de fin d’année, l’association des Moyens du Bord organisent leur Marché de Noël des créateur·rices de Bretagne et d’ailleurs. Du 6 au 20 décembre, la salle d’exposition se transforme en marché, ouvert de 14h à 18h, du mercredi au samedi.

Vous y retrouverez plus de 250 créations d’une quarantaine d’artistes y seront proposées gravures, sérigraphies, cyanotypes, photographies, livres d’artistes, cartes et objets imprimés, pour tous les goûts et tous les budgets. Parmi les artistes présents Super Banco riso, Summercity, Stéphanie Malossane, Enora Grill, Liz Hascoët, Jérôme Durand, Yann Maléfant et bien d’autres. .

