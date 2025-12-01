Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël d’art et d’artisanat local L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Marché de Noël d’art et d’artisanat local L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël d’art et d’artisanat local

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Stands d’art et artisanat, idées cadeaux, boissons chaudes (vin chaud, jus de pomme chaud épicé, café tchaï, chocolat…), gâteaux maison, braseros… Pour vivre et partager l’ambiance magique de Noël !   .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79  lilot.ornans@gmail.com

English : Marché de Noël d’art et d’artisanat local

German : Marché de Noël d’art et d’artisanat local

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël d’art et d’artisanat local Ornans a été mis à jour le 2025-11-14 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)