Marché de Noël d’Arthon Arthon

Marché de Noël d’Arthon

Chemin du Stade Arthon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Marché de Noël d’Arthon organisé par la coopérative scolaire et l’APEA (Association des Parents d’Elèves d’Arthon).

Des exposants professionnels seront présents à notre marché de Noël sur le parking de la salle multi-activités d’Arthon (36), ils vous proposeront des produits de bouche, food-truck, de l’artisanat d’art, des idées cadeaux et de la décoration, une buvette, des gâteaux et petites douceurs, démonstration de sculpture sur bois, animation créative gratuite pour les enfants, la boîte aux lettres du Père Noël et présence du Père Noël !!

BERRY QUAD sera présent pour faire un tour en buggy ou quad (payant). .

Chemin du Stade Arthon 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 83 74 75 izabelle.robert@gmail.com

English :

Arthon Christmas market organized by the school cooperative and the APEA (Arthon Parents’ Association).

