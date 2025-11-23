Marché de Noël d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon
Marché de Noël d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon dimanche 23 novembre 2025.
14 Rue du Champ Palendier Athies-sous-Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Produits du terroir, artisanat, décorations de Noël et le Père Noël ! seront au menu de ce marché organisé par l’association Anim’Athies !
Moins de 50 exposants restauration et buvette
RV dans la salle des fêtes de la commune de 10h à 18h !
14 Rue du Champ Palendier Athies-sous-Laon 02840 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 79 14
English :
Local produce, crafts, Christmas decorations and Santa Claus! will be on the menu at this market organized by the Anim?Athies association!
Fewer than 50 exhibitors catering and refreshments
See you in the village hall from 10am to 6pm!
German :
Produkte aus der Region, Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen und der Weihnachtsmann! stehen auf dem Menü dieses Marktes, der von der Vereinigung Anim?Athies organisiert wird!
Weniger als 50 Aussteller Essen und Trinken
Treffpunkt im Festsaal der Gemeinde von 10 bis 18 Uhr!
Italiano :
Prodotti locali, artigianato, decorazioni natalizie e Babbo Natale! saranno presenti in questo mercatino organizzato dall’associazione Anim?Athies!
Meno di 50 espositori cibo e rinfreschi
Ci vediamo nella sala del villaggio dalle 10.00 alle 18.00!
Espanol :
Productos locales, artesanía, decoración navideña… ¡y Papá Noel! en este mercado organizado por la asociación Anim?Athies
Menos de 50 expositores comida y refrescos
Nos vemos en el ayuntamiento de 10.00 a 18.00 h
L’événement Marché de Noël d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon a été mis à jour le 2025-11-14 par OT du Pays de Laon