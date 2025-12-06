Marché de Noël d’Athis-Val de Rouvre Rue de la Vallée Athis-Val de Rouvre

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Le comité des fêtes vous propose un marché marché de Noël au gymnase d’Athis avec de nombreux exposants à l’intérieur comme à l’extérieur.

La moitié des bénéfices de nos ventes de crêpes sera remis à l’AS du Collège René Cassin pour aider au séjour au ski des classes de 6ème.

Buvette et Restauration sur place. .

Rue de la Vallée Gymnase Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 6 16 73 45 66 comite-des-fetes0989@orange.fr

