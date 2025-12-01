Marché de Noël d’Aubeterre-sur-Dronne

Place Trarieux Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Le village d’Aubeterre-sur-Dronne vous invite à son marché de Noël 2025 !

Une journée festive et conviviale dans l’un des Plus beaux villages de France , où vous pourrez flâner sur le marché et vous restaurer.

.

Place Trarieux Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 55 26 23 assocooperation@gmail.com

English : Marché de Noël d’Aubeterre-sur-Dronne

The village of Aubeterre-sur-Dronne invites you to its 2025 Christmas market!

A festive and welcoming day in one of the ‘Most Beautiful Villages in France’ where you can stroll around the market and enjoy some refreshments.

German : Marché de Noël d’Aubeterre-sur-Dronne

Das Dorf Aubeterre-sur-Dronne lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt 2025 ein!

Ein festlicher und geselliger Tag in einem der Schönsten Dörfer Frankreichs , an dem Sie über den Markt schlendern und etwas essen und trinken können.

Italiano : Marché de Noël d’Aubeterre-sur-Dronne

Il villaggio di Aubeterre-sur-Dronne vi invita al suo 2025 mercatino di Natale!

Una giornata festosa e conviviale in uno dei più bei villaggi della Francia, dove potrete passeggiare per il mercatino e gustare un boccone.

Espanol : Marché de Noël d’Aubeterre-sur-Dronne

El pueblo de Aubeterre-sur-Dronne le invita a su 2025 mercado de Navidad

Una jornada festiva y acogedora en uno de los pueblos más bonitos de Francia, donde podrá pasear por el mercado y disfrutar de un bocado.

L’événement Marché de Noël d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de tourisme du Sud Charente