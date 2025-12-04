Marché de Noël d’Auby

Place du Général de Gaulle Auby Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Profitez du marché de Noël du vendredi 12 au dimanche 14 décembre place de la République. Venez vous amuser sur la patinoire et au carrousel !

Vendredi 18h-22h

Samedi 11h-22h

Dimanche 11h-18h

Descente du Père Noël le dimanche 13 à 19h depuis l’Eglise Notre-Dame.

Profitez du marché de Noël du vendredi 12 au dimanche 14 décembre place de la République. Venez vous amuser sur la patinoire et au carrousel !

Vendredi 18h-22h

Samedi 11h-22h

Dimanche 11h-18h

Descente du Père Noël le dimanche 13 à 19h depuis l’Eglise Notre-Dame. .

Place du Général de Gaulle Auby 59950 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 60 60

English :

Enjoy the Christmas market from Friday December 12 to Sunday December 14 at Place de la République. Come and have fun on the ice rink and carousel!

Friday 6pm-10pm

Saturday 11am-10pm

Sunday 11am-6pm

Santa Claus descends from Notre-Dame Church on Sunday 13th at 7pm.

L’événement Marché de Noël d’Auby Auby a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis