Marché de Noël d’Auby Auby
Place du Général de Gaulle Auby Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
Profitez du marché de Noël du vendredi 12 au dimanche 14 décembre place de la République. Venez vous amuser sur la patinoire et au carrousel !
Vendredi 18h-22h
Samedi 11h-22h
Dimanche 11h-18h
Descente du Père Noël le dimanche 13 à 19h depuis l’Eglise Notre-Dame.
Place du Général de Gaulle Auby 59950 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 60 60
English :
Enjoy the Christmas market from Friday December 12 to Sunday December 14 at Place de la République. Come and have fun on the ice rink and carousel!
Friday 6pm-10pm
Saturday 11am-10pm
Sunday 11am-6pm
Santa Claus descends from Notre-Dame Church on Sunday 13th at 7pm.
L’événement Marché de Noël d’Auby Auby a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis