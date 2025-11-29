Marché de Noël d’Aureil Aureil

Marché de Noël d’Aureil

Salle des fêtes d'Aureil Aureil Haute-Vienne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Le marché de Noël d’Aureil revient pour un moment chaleureux et féerique ! Dès 17h, découvrez de nombreux producteurs locaux, profitez du stand des maîtresses, d’une buvette conviviale et d’une petite restauration gourmande. Les enfants pourront immortaliser leur soirée avec une photo avec le Père Noël de 18h à 19h. Rendez-vous vendredi 12 décembre à la salle des fêtes d’Aureil pour partager l’esprit de Noël en famille ! .

Salle des fêtes d’Aureil Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 28 11

